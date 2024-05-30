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13:04 30.05.2024

"Київський метрополітен" збільшує інтервали між поїздами через гострий кадровий дефіцит

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"Київський метрополітен" збільшує інтервали між поїздами через гострий кадровий дефіцит

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - повідомляється у фейсбуці "Київського метрополітену" в четвер.

"Підземка" відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів електропоїздів - 83 вакансії, електромеханіків - 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161.

Причинами стали частково вимушена міграція, специфіка професій та мобілізаційна робота. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ, і їх кількість постійно збільшується, йдеться в повідомленні.

У "Київському метрополітені" уточнили, що постійно виконують посилену кадрову роботу із залучення фахівців, зокрема співпрацюють із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

"Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців", - зазначено в повідомленні.

У метрополітені також нагадали, що підземні станції столичного метро є спорудами подвійного призначення і використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог. Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає можливості.

Теги: #київ #метро #інтервал

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