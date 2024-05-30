Події

12:06 30.05.2024

До пакета військової допомоги від Швеції входять два літаки ASC 890

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До оголошеного раніше Швецією найбільшого пакету військової допомоги Україні на EUR1,16 млрд входять два літаки радіолокаційної розвідки та управління (ACS890), повідомили у шведському уряді.

"До пакета входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - написав представник шведського прем'єр-міністра Том Самуельссон у соцмережі Х.

Він також додав, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон представив літак безпосередньо послу України у Швеції.

29 травня шведський уряд повідомив, що Швеція надасть Україні 16-й і найбільший із моменту початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги.

Пакет допомоги становить 13,3 мільярда шведських крон ($1,3 млрд).

Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посиливши можливості протиповітряної оборони України. Швеція передає весь шведський парк Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) на підтримку створення нових бригад української армії. Швеція також відправить артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Теги: #україна #швеція #військова_допомога

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