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11:20 30.05.2024

Донецька ОВА: Через обстріли поранено 8 місцевих жителів, із лінії фронту евакуйовано 199 осіб

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Донецька ОВА: Через обстріли поранено 8 місцевих жителів, із лінії фронту евакуйовано 199 осіб
Фото: Донецька ОВА

Російські війська за минулу добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого були поранені вісім осіб (усі - у Лимані), зафіксовано множинні руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. Курахівська громада 9 разів потрапляла під обстріли: пошкоджено 3 багатоповерхівки у Гірнику і 1 у Курахівці", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

За його даними, у Краматорському районі "в Лимані поранено вісьмох осіб, пошкоджено три багатоповерхівки і три адмінбудівлі. Також у Торському повністю знищено три будинки".

У Бахмутському районі в Торецькій громаді пошкоджено 13 будинків: шість у Торецьку, шість у Неліпівці та один у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено три будинки та 12 господарських будівель. У Сіверську зруйновано три будинки, пошкоджено адмінбудівлю.

"Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 осіб, зокрема 21 дитину", - інформував Філашкін.

Теги: #донецька_область

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