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10:46 30.05.2024

Корвет ВМС "Гетьман Іван Мазепа" провів перші ходові випробування - ЗМІ

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Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проєкту Ada, побудований на турецькому суднобудівному заводі RMK Marine, 29 травня вийшов на перші ходові випробування, повідомив турецький морський оглядач Enes Balcı в соціальній мережі Х.

Як пише "Мілітарний", на оприлюднених фото видно, що корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. На носі корабля видно кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, а над вертолітним ангаром встановлена 35-мм турецька зенітна установка Korkut.

"Можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв'язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N і систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC", - зазначає видання.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в жовтні 2022 року. Планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову, однак через повномасштабну російсько-українську війну корабель добудували й оснастили в Туреччині.

Теги: #випробування #корвет

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