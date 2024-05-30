Події

09:39 30.05.2024

Окупанти обстріляли Конотоп, Дружбу, Середина-Буду та 14 сіл і селищ Сумщини, поранений мирний житель

1 хв читати
Окупанти обстріляли Конотоп, Дружбу, Середина-Буду та 14 сіл і селищ Сумщини, поранений мирний житель

Житель міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу.

"Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер.

Загалом, за даними командування, за минулу добу обстрілу зазнали міста Середина-Буда і Дружба Шосткинського району, районний центр Конотоп Сумської області, а також 14 прикордонних сіл і селищ у Сумському, Шосткинському, Конотопському й Охтирському районах Сумської області і п'ять сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.

Про інших жертв і руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували ракети, міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, ФПО-дрони та інші безпілотники. Низку сіл і селищ було обстріляно двічі, Ходине Шосткинського району - тричі. Загалом за добу зафіксовано 29 обстрілів (113 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #обстріли #північ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 30.05.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено шістьох жителів

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено шістьох жителів

07:09 30.05.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів двоє загиблих і шестеро поранених

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів двоє загиблих і шестеро поранених

19:33 29.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині зросла до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині зросла до двох осіб - ОВА

10:24 29.05.2024
Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

Окупанти у вівторок обстріляли Середину-Буду і 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, у Залізному Мосту загинув мирний житель

08:59 29.05.2024
Унаслідок ворожих авіаударів по Малій Данилівці постраждав мирний житель

Унаслідок ворожих авіаударів по Малій Данилівці постраждав мирний житель

08:55 29.05.2024
Росіяни за добу вбили трьох жителів Донбасу, ще 14 поранено

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донбасу, ще 14 поранено

08:44 29.05.2024
Російські війська за ніч і вранці обстріляли Сумську область

Російські війська за ніч і вранці обстріляли Сумську область

08:12 29.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина

07:57 29.05.2024
Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

07:04 29.05.2024
Окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 81 вибух

Окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 81 вибух

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

У кримській бухті Вузька знищено два російські військові катери - ГУР

Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

ОСТАННЄ

Мета російської агресії - стерти українську культуру та національну ідентичність, заявляють у USAID

Рівненська ОДА оголосила про початок стратегічної співпраці з "Новою поштою" для підтримки реабілітації ветеранів

Корвет ВМС "Гетьман Іван Мазепа" провів перші ходові випробування - ЗМІ

Комітет Ради з питань свободи слова: відданість Мартиненка своїй справі завжди слугуватиме прикладом

Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

У кримській бухті Вузька знищено два російські військові катери - ГУР

Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набуття чинності закону

"Укрзалізниця": Мартиненко і його агентство завжди відстоювали правду

Британський парламент розпущено напередодні виборів

Силам оборони вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу на Харківщині - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА