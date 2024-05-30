Окупанти обстріляли Конотоп, Дружбу, Середина-Буду та 14 сіл і селищ Сумщини, поранений мирний житель

Житель міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу.

"Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер.

Загалом, за даними командування, за минулу добу обстрілу зазнали міста Середина-Буда і Дружба Шосткинського району, районний центр Конотоп Сумської області, а також 14 прикордонних сіл і селищ у Сумському, Шосткинському, Конотопському й Охтирському районах Сумської області і п'ять сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.

Про інших жертв і руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували ракети, міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, ФПО-дрони та інші безпілотники. Низку сіл і селищ було обстріляно двічі, Ходине Шосткинського району - тричі. Загалом за добу зафіксовано 29 обстрілів (113 вибухів) із різних видів озброєння.