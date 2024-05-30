Події

03:34 30.05.2024

У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

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У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

У Харкові удар, завданий ЗС РФ у ніч на 30 травня, спровокував пожежу, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«На місці прильоту - пожежа, перебитий газопровід, постраждали і прилеглі будинки - бачимо багато вибитих вікон. Зранку буде поквартирний обхід - дізнаємося детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є постраждалі

«За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес», - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #україна #удар #харківська_область

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