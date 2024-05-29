Події

23:51 29.05.2024

Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб

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Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Наразі загалом відбулося 102 бойові зіткнення, окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 23.00 середи.

Найгарячішою від початку поточної доби, за даними Генштабу, залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках.

"Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога. За цю добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія вразили 14 районів зосередження живої сили окупантів", - зазначається у зведенні.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки в районах села Липці та міста Вовчанськ. В останньому тривають бойові дії, також триває атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована. 79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів та одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу ворога.

На Куп'янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новогорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка та Невське. Втрат позицій не допущено. Наразі тривають бої в чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки та Невського.

На Лиманському напрямку відбито п'ять спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське і в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине - відбито дев'ять атак, ще одна - триває. Також тривають бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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