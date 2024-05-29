Окупанти атакують уздовж майже всієї лінії фронту, від початку доби було 82 ворожі штурми - Генштаб

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині та Покровському напрямку. Наразі загальна кількість ворожих наступальних і штурмових дій уже зросла до 82, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 20:30 середи.

Вказується, що на Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж - ще тривають. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території російської федерації - гатили некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Містечка (рф) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекине (рф).

«Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп'янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки та Невського. Загалом від початку доби тут ворог провів 13 штурмових дій. Чотири бойові зіткнення ще тривають", - інформували в Генштабі.

У зведенні також ідеться, що на Лиманському напрямку ворог протягом доби здійснив сім атак. Наразі продовжує тиснути біля Тернів і Торського - тривають бойові дії.

На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників у районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

У Генштабі підкреслили, що Покровський напрямок залишається найгарячішим. Наразі кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидання авіабомб із літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари. Найактивніше російські терористи б'ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогові втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб убитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобілі.

Времівський напрямок - ворог тисне в районі Старомайорського - за сьогодні відбито вже сім ворожих атак. По одному бойовому зіткненню з російськими загарбниками відбулося на Оріхівському та Придніпровському напрямках - ворог успіху не мав.

Водночас, за даними Генштабу, окупанти обстрілюють з території російської федерації населені пункти на Чернігівщині та Сумщині - лише за сьогодні під вогонь артилерії рф потрапили сім різних сіл у прикордонних районах цих українських областей.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.