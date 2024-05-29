Події

20:49 29.05.2024

Унаслідок атаки ворожих БпЛА в Антонівці постраждав чоловік

1 хв читати

У середу російські БпЛА атакували смт Антонівка Херсонської області, внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав чоловік, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Антонівка знову під атакою російських безпілотників. Унаслідок скидання вибухівки з дрона травми дістав місцевий житель. 61-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням грудної клітини. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

 

Теги: #херсонщина #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 29.05.2024
Окупанти обстріляли Лиман, відомо про вісьмох постраждалих

Окупанти обстріляли Лиман, відомо про вісьмох постраждалих

18:05 29.05.2024
Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранено пенсіонера - поліція

Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранено пенсіонера - поліція

14:28 29.05.2024
У Новодмитрівці на Херсонщині через скидання вибухівки постраждали двоє чоловіків - ОВА

У Новодмитрівці на Херсонщині через скидання вибухівки постраждали двоє чоловіків - ОВА

17:49 27.05.2024
Унаслідок російської атаки на Миколаївщині загинули три людини, шість - поранені - ОВА

Унаслідок російської атаки на Миколаївщині загинули три людини, шість - поранені - ОВА

19:46 25.05.2024
У Станіславі в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка

У Станіславі в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка

18:58 22.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

05:09 22.05.2024
Суми залишилися без електропостачання

Суми залишилися без електропостачання

01:26 22.05.2024
Агресор завдав удару безпілотниками по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки

Агресор завдав удару безпілотниками по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки

20:55 17.05.2024
У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

17:59 13.05.2024
На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Пошукові роботи в харківському "Епіцентрі" завершено, ідентифіковано всіх 19 загиблих - Клименко

Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

ОСТАННЄ

За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

Гетманцев анонсує цілодобові пости і відеоспостереження на тютюнових фабриках

Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

Богомолець: Мартиненко робив усе, щоб Україна ставала кращою

Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть

Разумков про Мартиненка: він був професіоналом і порядною людиною

Тарута: Мартиненко за будь-якої влади залишався безкомпромісним

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Корнієнко: Мартиненко назавжди залишиться в історії України

Балдинюк: пам'ять про Мартиненка назавжди залишиться в наших серцях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА