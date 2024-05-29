Унаслідок атаки ворожих БпЛА в Антонівці постраждав чоловік

У середу російські БпЛА атакували смт Антонівка Херсонської області, внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав чоловік, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Антонівка знову під атакою російських безпілотників. Унаслідок скидання вибухівки з дрона травми дістав місцевий житель. 61-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням грудної клітини. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.