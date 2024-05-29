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20:47 29.05.2024

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

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Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, заслухав доповіді головкому, начальника Генштабу ЗСУ та міністра оборони України щодо ситуації на фронті.

"Увага всім напрямкам, і особливо покровському та курахівському на Донеччині, а також куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, наголосив президент, українська сторона готує дипломатичні відповіді на російські спроби послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться.

"Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #головком #зеленський #доповідь

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