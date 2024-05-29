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20:13 29.05.2024

Умєров анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

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Умєров анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали прифронтові ділянки на харківському напрямку, де тривають важкі бої, глава Міноборони анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

"Разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу в прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях із командирами бригад, тут найкраще відчуваються всі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр додав, що вони вивчають нові можливості підтримки підприємств українського ОПК для забезпечення логістичних потреб військ і своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Також наразі триває робота над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

"Днями відвідав харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо. Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника", - розповів Умєров.

Крім того, він провів продуктивну зустріч із керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення.

"Продовжуємо зміцнювати позиції і робити все можливе для захисту нашої Батьківщини", - написав міністр.

 

Теги: #умєров #фронт #сирський

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