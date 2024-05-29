Зеленський подякував Швеції за допомогу, яка не тільки рятує життя українців, а й допомагає забезпечити довгостроковий мир і безпеку в Європі

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, уряду й усьому шведському народові за найбільший пакет військової допомоги Україні, зазначивши, що ця допомога не лише рятує життя українців, а й сприяє забезпеченню довгострокового миру й безпеки в Європі.

"Учора я розмовляв з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном про поточну ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби України в обороні. Сьогодні я радий висловити глибоку вдячність прем'єр-міністру Крістерссону, його уряду й усім шведам за найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Швеції на загальну суму майже EUR1,2 млрд", - написав Зеленський у соціальній мережі Х.

Президент України наголосив, що в цьому новому пакеті "особливу увагу приділено засобам ППО, артилерійським боєприпасам і бронетехніці - усе це вкрай важливо для наших воїнів. Він також включає літаки радіолокаційного спостереження та управління ASC 890, весь шведський парк бронемашин PBV 302 і додаткові артилерійські боєприпаси".

Зеленський наголосив, що цей внесок має вирішальне значення для оборони й життєстійкості України. "Важливо також, що шведська допомога не лише рятує життя українців, а й допомагає забезпечити довгостроковий мир і безпеку в Європі. Разом ми захищатимемо наші спільні цінності й домагатимемося того, щоб агресора було притягнуто до відповідальності".

"Вдячний Швеції за те, що вона підтримує нас і залишається вірним і надійним союзником", - підсумував глава Української держави.