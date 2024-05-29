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10:41 29.05.2024

МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

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МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

Міністерство освіти і науки розгляне питання позбавлення наукових ступенів за плагіат у дисертаціях колишнього міністра освіти і науки, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета, директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) Євгена Баженкова, ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка та проректора Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) Романа Аксельрода після закінчення судових процесів у судах.

"Відповідні рішення (про позбавлення наукових ступенів - ІФ-У) станом на сьогодні не ухвалювали. Наразі тривають судові процеси, від яких залежатиме безпосереднє рішення і терміни його ухвалення", - йдеться у відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Подання на позбавлення Шкарлета, Баженкова, Онищенка й Аксельрода до міністерства направило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Як повідомлялося, 26 вересня 2023 року Нацагентство якості вищої освіти закликало Міносвіти позбавити проректора з навчальної роботи та регіонального розвитку Київського національного університету будівництва та архітектури Романа Аксельрода ступеня доктора економічних наук у зв'язку з виявленим плагіатом.

27 лютого 2024 року Нацагентство якості вищої освіти закликало Міносвіти позбавити колишнього міністра освіти і науки, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації.

4 квітня 2024 року Нацагентство також закликало Міносвіти позбавити директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМСО) Євгена Баженкова й ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка ступенів доктора економічних наук через плагіат у дисертаціях.

Теги: #плагіат #міносвіти

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