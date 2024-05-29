Події

10:03 29.05.2024

Ковель зустрів четвертий евакуаційний поїзд із Донеччини

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Ковель зустрів четвертий евакуаційний поїзд із Донеччини

Четвертий евакуаційний поїзд з Донецької області днями прибув до Ковеля (Волинська обл).

"Людей, які вимушено залишили свої домівки через активні бойові дії, зустріли волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області та Ковельської міськрайонної організації", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці.

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Волонтери допомогли пасажирам зійти з потяга та перенести речі, надали першу психологічну допомогу й передали евакуйованим набори гуманітарної допомоги. Вони також допомогли транспортувати двох маломобільних людей до місць їхнього подальшого перебування.

Загалом на Волинь із Донбасу прибуло 139 осіб, з яких 58 - діти.

 

Теги: #волинь #тчху #евакуація

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