Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Стратегію відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій (ДОТ) на період до 2026 року буде ухвалено до кінця червня 2024 року.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, команда відомства розробила проєкт Стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій на період до 2026 року й операційний план заходів щодо її реалізації у 2024-2026 роках.

За словами Верещук, очікується, що документ буде ухвалено до кінця червня цього року.

Верещук також зазначила, що на деякий час на звільнених територіях може бути запроваджено перехідне правосуддя. "У перехідний період на ДОТ має бути чітка управлінська державна вертикаль. Нам необхідна централізована керована система, коли рішення ухвалюються чітко й оперативно", - наводить слова Верещук пресслужба.