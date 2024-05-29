Стефанішина на засіданні Ради Україна-НАТО закликала союзників посилити ППО

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні послів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі закликала союзників посилити протиповітряну оборону України.

"Ключовими темами засідання стали безпекові потреби України, очікування від саміту НАТО у Вашингтоні, а також інституційний розвиток України в межах реалізації адаптованої річної національної програми", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра за підсумками засідання.

Стефанішина зазначила, що нині важливо забезпечити стабільність надання військової підтримки Україні, адже, на її думку, саме затримки з наданням критично важливого озброєння уможливили нещодавній російський наступ.

"Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними - це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі", - зазначила вона.

Коментуючи очікування української сторони від Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться в липні поточного року, віцепрем'єр зауважила, що серед рішень мають бути ті, які спрямовані на посилення протиповітряної оборони України.

Згідно з повідомленням, Стефанішина також поінформувала держави - члени НАТО про інституційні трансформації в рамках виконання адаптованої річної національної програми, зокрема у сфері протидії корупції, верховенства права й досягнення відповідності стандартам Альянсу.