Унаслідок ворожих авіаударів по Малій Данилівці постраждав мирний житель

За уточненими даними, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Малій Данилівці в понеділок увечері, є потерпілий, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу 4 КАБами горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітнього закладу. Постраждав 40-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих авіаударів також зазнав Харків. Окупанти вдарили КАБами по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному будинку. Після влучень загорілася трава, вигоріло кілька тисяч кв. метрів газону. На території гольф-клубу в момент ударів перебували п'ять працівників. Ніхто не постраждав.

У Руській Лозовій ворожий обстріл спровокував пожежу (горіла господарська будівля), в Ізюмі внаслідок удару по підприємству ракетою Х-59 загорілося побутове сміття на відкритій території. У Бугаївці внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарські споруди, будівлю навчального закладу. У Новоосиновому внаслідок ворожого обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків.