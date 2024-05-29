Окупанти за добу втратили 1300 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, 8 танків, 33 бронемашини, 37 артсистем, 28 БПЛА, а також 76 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05. 24 орієнтовно становили особового складу близько 505100 (+1300) осіб, танків - 7700 (+8) од, бойових броньованих машин - 14891 (+33) од, артилерійських систем - 13066 (+37) од, РСЗВ - 1087 (+2) од, засоби ППО - 815 (+0) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10510 (+28), крилатих ракет - 2222 (+0), кораблів/катерів - 27 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17796 (+56) од, спеціальної техніки - 2142 (+20)", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника, зокрема щодо крилатих ракет. Таким чином, загальна цифра скоригована, а втрати на добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються.