Події

07:46 29.05.2024

Повітряні сили вночі знищили 13 із 14 ворожих БПЛА

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Повітряні сили вночі знищили 13 із 14 ворожих БПЛА

Російські окупанти в ніч на середу атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 13 дронів знищила українська ППО, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито 13 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.

До відбиття повітряного нападу противника залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

 

Теги: #повітряні_сили #бпла

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