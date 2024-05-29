Шмигаль обговорив із лідерами країн ЄС забезпечення України системами ППО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і лідери держав Європейського Союзу під час робочої зустрічі в Празі обговорили забезпечення України системами протиповітряної оборони, повідомляє сайт урядового порталу.

"Розраховуємо отримати перші літаки F-16 уже цього літа", - зазначив прем'єр.

Також він заявив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій і фінансуванні своїх виробництв.

Окремо він подякував ЄС за створення Ukraine Assistance Fund у рамках European Peace Facility.

"Наразі вважаємо за необхідне якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників із подальшою компенсацією з цього Фонду", - зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили, зокрема, перший Глобальний саміт миру, проведення якого заплановано у Швейцарії 15-16 червня.

Глава уряду висловив переконання, що сьогоднішні переговори високого рівня "дадуть дуже хороші результати для України на полі бою та досягнення справедливого миру".