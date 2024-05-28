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22:00 28.05.2024

Зеленський: Україна очікує на Саміті миру присутності різних держав, націй і континентів, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей

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Україна очікує на Саміті миру різні держави, нації і континенти, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми чекаємо на Саміті миру різні нації, різні держави, всі континенти, щоб кожен міг проявити саме своє лідерство в захисті спільних цінностей і миру", - зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, у підписаній у вівторок під час зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру Угоді про гарантії безпеки зафіксовано конкретні оборонні та політичні напрями взаємодії.

"Хочу особливо відзначити участь Португалії в оборонних ініціативах, які допомагають нам вистояти проти російських ударів, а також роботу з тренування наших пілотів для F-16. Дякую і за підтримку України у європейських та євроатлантичних інституціях", - цитує пресслужба слова Зеленського.

Своєю чергою, Монтенегру зазначив, що на Глобальному саміті миру будуть присутні президент і міністр закордонних справ Португалії.

"Португалія продовжуватиме допомагати з усіма зусиллями, контактами на всіх рівнях, щоб мотивувати більше країн брати участь у цій зустрічі", - сказав він.

За словами португальського прем'єра, його країна завжди підтримуватиме Україну і засуджуватиме російську агресію.

Монтенегро також нагадав про участь Португалії в артилерійській коаліції. Крім того, країна планує брати участь у відновленні України.

 

 

 

Теги: #переговори #партнерство #португалія #зеленський

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