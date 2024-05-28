Загинув місцевий житель с. Гаврилівка на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу

Російські війська ввечері у вівторок здійснили обстріл с. Гаврилівка Бериславського району Херсонської області, загинув місцевий житель, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, кілька годин тому у вівторок увечері окупанти обстріляли населений пункт. Важких травм зазнав 51-річний чоловік. Поранення виявилися смертельними.