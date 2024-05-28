Події

21:27 28.05.2024

Загинув місцевий житель с. Гаврилівка на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу

1 хв читати
Загинув місцевий житель с. Гаврилівка на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу

Російські війська ввечері у вівторок здійснили обстріл с. Гаврилівка Бериславського району Херсонської області, загинув місцевий житель, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, кілька годин тому у вівторок увечері окупанти обстріляли населений пункт. Важких травм зазнав 51-річний чоловік. Поранення виявилися смертельними.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріл #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 28.05.2024
У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

09:58 28.05.2024
Окупанти в понеділок обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, поранені три мирні жителі - ОК "Північ"

Окупанти в понеділок обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, поранені три мирні жителі - ОК "Північ"

09:47 28.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

08:07 28.05.2024
Ворог обстріляв Херсон і вісім громад області, постраждали дві людини

Ворог обстріляв Херсон і вісім громад області, постраждали дві людини

18:30 27.05.2024
Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

17:47 27.05.2024
Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

14:59 27.05.2024
Росіяни обстріляли мийку на Миколаївщині, двоє людей постраждали - голова ОВА

Росіяни обстріляли мийку на Миколаївщині, двоє людей постраждали - голова ОВА

10:39 27.05.2024
На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

10:02 27.05.2024
Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

Окупанти обстріляли Антонівку біля Херсона, поранено двоє жителів - ОВА

08:20 27.05.2024
У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

У Херсонській області за добу троє поранених унаслідок обстрілів, окупанти скинули керовані авіабомби

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

ОСТАННЄ

Зеленський: Україна очікує на Саміті миру присутності різних держав, націй і континентів, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

У Брюсселі обговорюють можливості розширення навчання військових для України - Боррель

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА