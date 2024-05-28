Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК ті СП Євгена Борисова після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

"Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора й переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Працівники ДБР затримали експосадовця в Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України)", - повідомляє пресслужба ДБР у телеграм-каналі.

Раніше проти Борисова було порушено кримінальне провадження за кількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома, суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 150 млн грн, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн грн.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш як на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 365-5 КК України); у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.