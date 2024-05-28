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16:58 28.05.2024

Щорічне взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, не має стосунку до мобілізаційних заходів - роз'яснення

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Щорічне взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, не має стосунку до мобілізаційних заходів, що тривають, ідеться в роз'ясненні Командування Сухопутних військ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щорічно протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років", - зазначено в повідомленні Командування Сухопутних військ у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття до ТЦК та взяття на військовий облік.

"Взяття на військовий облік не має стосунку до мобілізаційних заходів, які тривають", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #мобілізація #військовий_облік

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