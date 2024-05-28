Де Кроо сподівається, що 14 пакет санкцій для РФ буде ухвалено до кінця головування Бельгії в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо сподівається, що 14-й пакет санкцій для РФ за її агресію проти України буде ухвалено до кінця її головування в ЄС, яке завершується 30 червня.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася після завершення укладення угоди про гарантії безпеки. Нагадавши, що з початку війни ЄС уже запровадив 13 пакетів санкцій для РФ і Білорусі, "починаючи від економічних до візових обмежень", Де Кроо сказав: "За час головування Бельгії в ЄС ми маємо намір запровадити 14 пакет. Ми сподіваємося, що 14 пакет буде ухвалено до кінця нашого головування".

Говорячи про невійськовий аспект укладеної між Україною та Бельгією угоди про гарантії безпеки, бельгійський прем'єр зазначив, що документ "виходить за межі військової підтримки". "Ми беремо зобов'язання збільшити допомогу на економічне відновлення і відновлення критичної інфраструктури", - зазначив він.

За словами Де Кроо, угода також "підтверджує підтримку Бельгії Україні на шляху до ЄС і НАТО". "Ви переможете, і наш обов'язок - допомогти вам перемогти. Наша підтримка залишається незмінною і непохитною. Результат цієї війни є вирішальним для наших європейських інтересів, цінностей і безпеки. Бельгія стоїть і продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з Україною та народом. Слава Україні!" - підсумував прем'єр-міністр Бельгії.