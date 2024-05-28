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13:31 28.05.2024

Швеція затвердила пакет допомоги для української енергетики на $61,6 млн - МЗС

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Швеція затвердила пакет допомоги для української енергетики на $61,6 млн - МЗС

Уряд Швеції у вівторок затвердив надання нового пакета енергетичної допомоги для України на суму SEK650 млн ($61,6 млн), ідеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Швеції, розміщеному на шведському урядовому порталі.

"Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, як-от школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна наразі є найбільшим двостороннім одержувачем шведської допомоги, а нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється від імені уряду.

"Нова підтримка складається з двох частин: 500 мільйонів шведських крон ($47,4 млн - ІФ-У) через організацію "Фонд енергетичної підтримки України" Енергетичного співтовариства. 150 мільйонів шведських крон ($14,2 млн - ІФ-У) через Програму розвитку ООН (ПРООН)", - уточнили в МЗС.

Міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл зазначив, що підтримка Швеції Україні "є потужною і довгостроковою". "Росія дедалі активніше атакує українську енергетичну систему з метою вивести з ладу життєво важливу суспільну інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми наразі збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектора", - зазначив він.

 

Теги: #швеція #військова_допомога

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