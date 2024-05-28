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12:55 28.05.2024

Прем'єр-міністр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Робити треба більше, швидше і краще

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Прем'єр-міністр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Робити треба більше, швидше і краще

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо переконаний, що в питанні підтримки України в її боротьбі проти російської агресії робити потрібно більше, швидше і краще.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася після завершення укладення угоди про гарантії безпеки. "Одне для нас залишається чітким і зрозумілим - ви й український народ заслуговуєте на необхідні інструменти, щоб захистити себе проти цієї незаконної агресії. Ми бачимо це щодня. Ми продовжуватимемо підтримувати сили оборони України за допомогою навчання, наприклад у морському секторі, розмінуванні та управлінні F-16. Це все буде в другій половині року. Також ми надамо для цих літаків технічне обслуговування. Я хочу чітко сказати: робити треба більше, робити треба швидко і краще", - заявив Де Кроо.

Прем'єр-міністр Бельгії, коментуючи укладену угоду, висловив упевненість, що цей документ "надасть і розширить допомогу Україні в її обороні проти російської агресії". "Ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки знадобиться. Бельгія надавала військову підтримку від самого початку конфлікту. Цією угодою ми підтверджуємо, що продовжуватимемо це робити", - запевнив він.

За його словами, тільки цьогоріч військова допомога Бельгії становила понад 1 млрд євро. "Нинішня угода надає можливість забезпечити Україну необхідною сучасною військовою технікою та підтримку її оборонної промисловості. У цій угоді ми переважно сфокусувалися на ваших військових потребах захисту населення - системах ППО, артилерії, оборонній техніці та винищувачах F16, про які ми давно говорили. Ці винищувачі надійдуть в Україну якомога швидше, наша мета - поставити перші літаки до кінця цього року", - додав Де Кроо.

Теги: #допомога_україні #де_кроо

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