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11:56 28.05.2024

Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

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Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

Нідерланди спільно з іншими країнами, що володіють системою ППО Patriot, хочуть зібрати і передати Україні цю систему в короткостроковій перспективі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

"Для цього (передання Patriot - ІФ-У) Нідерланди нададуть основні компоненти зі своїх запасів і звернуться до європейських країн із проханням додати основні компоненти", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому у вівторок.

Окрім цього, Нідерланди склали карту країн, які потенційно можуть надати компоненти і боєприпаси зі своїх запасів. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає ці країни зробити свій внесок.

"Ми ведемо переговори з країнами про складання системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в найближчому майбутньому", - заявила Оллонгрен.

Нідерланди хочуть, щоб систему Patriot було введено в експлуатацію в Україні якомога швидше.

Теги: #patriot #допомога_україні #нідерланди

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