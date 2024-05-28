Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

Нідерланди спільно з іншими країнами, що володіють системою ППО Patriot, хочуть зібрати і передати Україні цю систему в короткостроковій перспективі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

"Для цього (передання Patriot - ІФ-У) Нідерланди нададуть основні компоненти зі своїх запасів і звернуться до європейських країн із проханням додати основні компоненти", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому у вівторок.

Окрім цього, Нідерланди склали карту країн, які потенційно можуть надати компоненти і боєприпаси зі своїх запасів. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає ці країни зробити свій внесок.

"Ми ведемо переговори з країнами про складання системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в найближчому майбутньому", - заявила Оллонгрен.

Нідерланди хочуть, щоб систему Patriot було введено в експлуатацію в Україні якомога швидше.