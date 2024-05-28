Де Кроо про підписану з Україною угоду про гарантії безпеки: Бельгія рішуча у своїй підтримці Україні

Фото: https://x.com/alexanderdecroo/status/1795367726648864916

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо стверджує, що Бельгія "рішуча" у своїй підтримці Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи підписану у вівторок у Брюсселі між Україною та Бельгією угоду про гарантії безпеки.

"Сьогодні Бельгія підписує з Україною угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Президенте України Зеленський, вам потрібні правильні інструменти для захисту ваших громадян. Ми дуже рішучі, коли справа доходить до нашої підтримки. Тому нам потрібно більше, краще і швидше", - написав Де Кроо.

Свій запис він супроводив відповідною фотографією.