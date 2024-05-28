Події

10:47 28.05.2024

До України прибула пані омбудсмен Румунії Ренате Вебер - Лубінець

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До України з офіційним візитом прибула пані омбудсмен Румунії Ренате Вебер, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зустрічаю пані Вебер на кордоні. Попереду в нас запланований обмін інформацією та досвідом щодо дотримання прав національних спільнот в Україні та Румунії. Це перший крок до діалогу та співпраці, аби в майбутньому мати конкретні результати", - написав Лубінець у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував Румунії за підтримку України. "Висловив сподівання, що ця країна підтримуватиме нашу державу на шляху вступу в ЄС", - додав омбудсмен.

Теги: #україна #візит #румунія

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