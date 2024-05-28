На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойових зіткнення тривають. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п'ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам'янського, Спирного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки, де нині триває бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.

На Курахівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Триває бій у районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка, де наші воїни проводять активні заходи стабілізації.

На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.