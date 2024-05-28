Події

00:07 28.05.2024

Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

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Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

На цей час відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському, Куп'янському, Харківському та Воромівському напрямках, де відбулося 42 із сьогоднішніх боїв, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 23:00 понеділка.

Повідомляється, що на Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни завадили п'яти атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

"На цьому напрямку від початку доби противник втратив понад 350 осіб живої сили вбитими й пораненими та 27 одиниць озброєнь і військової техніки. Серед них, зокрема, - знищено один танк, дев'ять бойових броньованих машин, три авто та три гармати", - уточнюється у зведенні.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, від початку доби відбулося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липці, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці та Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Куп'янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній з ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, тривають два бої поблизу М'ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки і недопущення просування противника.

На Времовському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Урожайного і дві - до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Старомайорського, де наразі тривають три бої. Ситуація контролюється нашими підрозділами.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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