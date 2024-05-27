83 керовані авіабомби скинув ворог за добу на сході України

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб, тоді як по всій лінії фронту - 98, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нашій зоні відповідальності ворог завдав 52 авіаудари зі скиданнями 83 КАБів (по всій лінії фронту авіація ворога нанесла 61 авіаудар, зокрема із застосуванням 98 КАБів)" - зазначив Волошин.

Говорячи про обстановку біля м.Часів Яр, спікер сказав, що ситуація не змінилася - активні бої тривають. Однак зменшилася кількість ворожих авіаударів, збільшилася кількість ворожих арт/мінометних обстрілів. Загалом відбулося 4 ворожі штурми з використанням бронетехніки, нині всі штурми відбуваються із залученням бронетехніки, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої армії в місті немає. Однак останнім часом противник не полишає спроб штурмовими групами намагатися прориватися в місто та околиці. Ворог продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією", - розповів Волошин.

За минулу добу в районі Часового Яру ворожа авіація завдала 8 авіаударів зі скиданням 5 КАБів.

Крім того, Волошин зазначив, що збільшилася кількість ворожих штурмових дій у напрямку Білогорівки, їх було проведено 13.

Загалом українські захисники на Часовоярівському напрямку знищили 60 окупантів, також 102 отримали поранення.