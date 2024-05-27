Президента України очікують у Португалії у вівторок

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає Португалію, повідомляється на сайті президента Португалії.

Зазначається, що Зеленський відвідає Португалію на запрошення її президента Марселу Ребелу де Сози і прем'єр-міністра Луїша Монтенегру.

"Робочий візит президента Зеленського є частиною спільного наміру поглиблювати відносини між двома державами, приділяючи особливу увагу зміцненню співпраці у сфері безпеки та оборони. Він також надасть можливість підтвердити прихильність Португалії суверенітету і територіальній цілісності України, а також збереженню політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро і президентом Марселу Ребелу де Созою.