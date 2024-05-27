Мінветеранів усунуло недоліки проєкту "Помічник ветерана" і незабаром запустить його в оновленому форматі

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що проєкт “Помічник ветерана” трансформувався на “Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб” і незабаром почне реалізовуватися.

“Ми відпрацювали недоліки, які були під час проходження пілотного етапу. Наразі вже затверджено професію “Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб”. Під неї напрацьовано стандарти. Уже напрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів, який перебуває на зовнішньому погодженні. Після узгодження буде затверджено на уряді й запустимо”, - сказав Порхун у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в Києві в понеділок.

Щодо виявлених і опрацьованих недоліків проєкту, який пілотувався під назвою “Помічник ветерана”, в. о. міністра зазначив, що, зокрема, змінено саму назву, а також переглянуто механізм фінансування, навчання та працевлаштування фахівців.

За словами Порхуна, відомство планує, що щорічно в країні з’являтиметься по 5 тис. фахівців із супроводу ветеранів.

В. о. міністра зазначив, що у 2024 році на реалізацію проєкту із запровадження фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб передбачено 3,2 млрд грн.