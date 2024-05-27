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12:49 27.05.2024

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав швидше передати Україні додаткові засоби ППО

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 27 травня, взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де закликав збільшити й прискорити військову допомогу для України, зокрема постачання додаткових систем ППО, а також підтримати удари України по військових цілях на території РФ.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, на початку свого онлайн-виступу Кулеба показав міністрам фото 8-річного Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом у суботу, 25 травня.

"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", - розповів міністр європейським колегам.

Він наголосив, що цей варварський воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Абсолютно ясно, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", - зазначив він.

Глава МЗС України наголосив, що в той час як на Заході все ще є вороги вільного світу, які бояться ескалації, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю. Надання Україні необхідної підтримки змінить ситуацію і змусить їх змінити свої плани, додав він.

Кулеба також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Їхні виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тож такі контракти дадуть змогу оперативно підвищити надходження зброї в українську армію.

Крім того, він закликав підтримати використання частини доходів від заморожених російських активів для таких закупівель.

Кулеба також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших, й окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для вчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку перемовин щодо вступу України до ЄС уже в червні.

Теги: #ппо #кулеба

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