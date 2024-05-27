Окупанти обстріляли Чернігів, Дружбу та 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу міста Чернігів і Дружба Шосткинського району Сумської області, а також 23 прикордонні села в Сумському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області та чотири села в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.

У зведенні на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці повідомляють про руйнування в Чернігові та селі Шалигине Шосткинського району. "Чернігів - один вибух, імовірно, ракетний удар. Пошкоджено господарську будівлю... Шалигине - вісім вибухів, імовірно, ствольна артилерія 122 мм, пошкоджено приватний будинок", - ідеться в повідомленні.

Про інші руйнування та будь-які жертви обстрілів не повідомляють. "На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - розповіли в ОК "Північ".

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, ФПВ-дрони, скидали боєприпаси з безпілотників. Тур'я Сумського району за добу була обстріляна чотири рази, Волфине Сумського району та Зноб-Новгородське - двічі. Загалом за добу зафіксовано 48 обстрілів (238 вибухів) із різних видів озброєння.