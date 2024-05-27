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09:26 27.05.2024

Петиція із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у Києві набрала потрібну кількість голосів

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Петиція із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у Києві набрала потрібну кількість голосів
Фото: Pixabay

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях у столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 24 квітня і станом на 26 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Прошу підтримати ініціативу про припинення суцільного знищення зелених насаджень на прибудинкових територіях. Також переглянути та врегулювати нормативні акти про догляд за травою, кущами та деревами на ділянках у житлових масивах міста, спільно з компетентними екологами та фахівцями містобудування", - ідеться в тексті петиції.

За словами автора петиції, зелені насадження є основним інструментом терморегуляції в місті та запобігають рознесенню ґрунту тротуарами, а їх відсутність робить місцевість естетично непривабливою та псує імідж житлових районів.

"Важливо припинити повне знищення трави, яке не несе жодної користі для громадян та шкодить екології міста", - підсумував він.

Теги: #трава #будинки #петиція

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