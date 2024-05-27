За добу на Харківщині чотири мирних жителі загинули внаслідок збройної російської агресії
На околиці с.Івашки двоє чоловіків підірвалися на вибухонебезпечному предметі, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Двоє чоловіків загинули від отриманих травм", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Він повідомив також, що в Богуславці внаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ, було зруйновано 2 приватні будинки, ще 8 - пошкоджено. Загинула жінка. Ще 5 осіб (дві жінки, чоловік, 9-річний хлопчик і 13-річний підліток). У Стариці внаслідок артобстрілу 1 чоловік загинув, ще 1 постраждав. В Івашках унаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждала 1 людина. У Вовчанську внаслідок обстрілу постраждав чоловік. У Хотімлі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю недіючої бази відпочинку.