Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибуде з робочим візитом до Іспанії, повідомляє пресслужба іспанського уряду.

На сайті уряду опубліковано робочий графік, згідно з яким о 12-й годині дня за місцевим часом у Зеленського заплановано зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Після зустрічі вони проведуть пресконференцію.

Повідомляють, що також заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського з королем Іспанії Філіпом VI.