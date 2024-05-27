Події

08:50 27.05.2024

Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

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Зеленський у понеділок відвідає з робочим візитом Іспанію

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибуде з робочим візитом до Іспанії, повідомляє пресслужба іспанського уряду.

На сайті уряду опубліковано робочий графік, згідно з яким о 12-й годині дня за місцевим часом у Зеленського заплановано зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Після зустрічі вони проведуть пресконференцію.

Повідомляють, що також заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського з королем Іспанії Філіпом VI.

 

 

 

Теги: #іспанія #візит #президент

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