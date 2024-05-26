Генштаб: Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, більше половини - на Куп'янському та Покровському напрямках

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Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках, де відбулося більше половини всіх сьогоднішніх боїв, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 неділі.

Повідомляється, що на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці та Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб - склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, наші захисники продовжують знищувати ворожі укриття - за сьогодні вісім із них перестало існувати.

На Куп'янському напрямку, за даними Генштабу, противник 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Греківка та Невське.Наразі тривають бої поблизу Петропавлівки, Берестового та Новоєгорівки.Ситуація контрольована. Ворог втратив за сьогодні на Куп'янському напрямку 69 осіб.Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед.Триває бій у районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки.Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки.Ситуація контролюється нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине - тривають чотири атаки."Також тривають бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації", - наголосили в Генштабі.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.