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19:24 26.05.2024

Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

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Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен спільно з колегами зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили звернення до ЄС із пропозицією розширити співпрацю з оборонною промисловістю України, повідомляється на сайті відомства 26 травня.

Лист, у якому викладаються чотири конкретні напрями співпраці з ВПК України, надіслано до Європейської комісії, Єдиної дипломатичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства і в оборонні відомства інших європейських країн напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Зміцнена українська оборонна промисловість має важливе значення для України - і для нашої безпеки постачань до Європи", - заявив глава Міноборони Данії.

За даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами-членами ЄС з часу вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. На думку міністрів, ця тенденція не буде стійкою, якщо в Європі буде побудована промисловість, здатна задовольняти потреби країн-членів ЄС.

"Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку", - ідеться в спільному зверненні глав оборонних відомств.

У листі також наголошується на необхідності нарощування потенціалу технічного обслуговування на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства і цілеспрямованих зусиль.

"Щоб домогтися успіху, ми повинні створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового і стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції і наслідуватимуть наш приклад", - заявив міністр оборони Поульсен.

Як повідомляють на сайті оборонного відомства Данії, крім зміцнення європейської оборонної промисловості, продовження військової підтримки України з боку ЄС буде одним із головних питань зустрічі міністрів оборони, запланованої на 26 травня у Брюсселі.

 

 

 

Теги: #данія #впк #єс

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