Від початку доби росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Від початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Також підвищена активність противника спостерігається в Харківській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку. Наразі від початку доби загальна кількість бойових зіткнень - 57", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп'янському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися в районах Синьківки, Новоєгорівки та Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти гатили некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного.

"На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога – загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського", - повідомляють у Генштабі.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку - в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито нашими воїнами.

На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів – біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

На інших напрямках ситуація без особливих змін.

Під вогнем артилерії росіян перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка.