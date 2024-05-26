Польща піднімала авіацію через інтенсивні ракетні атаки РФ по регіонах України

Авіацію Польщі та її союзників по НАТО піднімали в повітря на тлі повітряної тривоги в Україні у зв'язку з ракетними і дроновими атаками РФ, повідомило в неділю Оперативне командування польських збройних сил.

"Зверніть увагу, що в повітряному просторі працюють польські та літаки союзників, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на неділю спостерігалася "інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України".

У польському оборонному відомстві нагадали, що остання активність російської авіації, пов'язана з ударами на заході України, була зафіксована в ніч на 8 травня цього року.

"Військо польське стежить за ситуацією на території України на постійній основі і перебуває в постійній готовності до гарантування безпеки польського повітряного простору", - наголосили в оборонному відомстві.