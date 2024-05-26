Події

11:29 26.05.2024

Зеленський закликав Байдена і Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру: Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів, як книги у знищеній ракетами РФ харківській поліграфії

2 хв читати
Зеленський закликав Байдена і Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру: Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів, як книги у знищеній ракетами РФ харківській поліграфії

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джозефа Байдена та главу КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру з метою проявити своє лідерство в наближенні миру в Україні.

"Я зараз у Харкові. Це місто на сході України, і, на жаль, воно дуже близьке до кордону з Росією. Що означає для Харкова третій рік постійного терору? У цьому місті понад мільйон людей. І кожної ночі, і кожного дня російська армія обстрілює місто. Найчастіше - ракетами С-300. Це ракети для ППО, які Росія використовує для терору на землі. Зараз у Харкові немає жодного району чи вулиці, які б не постраждали. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордонів нашої держави і запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження", - заявив президент у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в неділю.

Як наголосив Зеленський, "будь-яка людина в будь-якому місці на землі - від Сан-Паулу до Харбіна сприймала б це однаково - як терор. І світ бачить це".

У своєму зверненні глава держави показав відео знищеного ракетним ударом РФ харківського поліграфічного комбінату, зазначивши, що для них, для Росії, це задоволення - спалювати.

"Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну тільки своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - сказав він.

"Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути. Саміт, який покаже, хто дійсно хоче завершити війну. Але не просто заявити про припинення вогню, яке обов'язково буде порушено Росією, що відбувалося вже неодноразово", - додав Зеленський.

У зв'язку з цим президент України звернувся до лідерів світу, які, за його словами, поки що стоять осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру, а саме до лідера Сполучених Штатів і Китаю.

"Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки (у харківській поліграфії - ІФ-У), згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - закликав Зеленський.

Теги: #саміт_миру #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 26.05.2024
Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

11:10 26.05.2024
РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

13:59 25.05.2024
Країни Центральної Азії побоюються брати участь у Саміті миру через страх перед Кремлем - Зеленський

Країни Центральної Азії побоюються брати участь у Саміті миру через страх перед Кремлем - Зеленський

13:31 25.05.2024
Зеленський звернувся до народів Африки: очікуємо африканських лідерів на Саміті миру

Зеленський звернувся до народів Африки: очікуємо африканських лідерів на Саміті миру

22:54 24.05.2024
Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

22:09 24.05.2024
Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

21:24 24.05.2024
Путін боїться того, що може дати Саміт миру

Путін боїться того, що може дати Саміт миру

15:16 24.05.2024
Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

13:28 24.05.2024
Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

20:25 23.05.2024
Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

ОСТАННЄ

Прикордонники збили російський дрон у Миколаївській області - Держприкордонслужба України

Кількість загиблих у Харкові зросла до 14 - голова ОВА

Росіяни вночі обстріляли Чорнобаївку, постраждала жінка - Херсонська ОВА

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, на півдні короткочасні дощі - Укргідрометцентр

Кількість загиблих від авіаударів РФ по гіпермаркету в Харкові збільшилася до 13 осіб - Офіс генпрокурора

Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

У Вінницькій та Харківській областях удари РФ призвели до пошкодження газорозподільних мереж - Міненерго

Польща піднімала авіацію через інтенсивні ракетні атаки РФ по регіонах України

РФ обстрілюватиме Харків для залякування жителів доти, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території - ISW

Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА