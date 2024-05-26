На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

ЗС РФ у суботу ввечері двічі обстріляли селище Печеніги, є постраждалі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"19:18 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, сел. Печеніги. Унаслідок обстрілу постраждали 3 людини. 18:35 смт Печеніги Чугуївського району. Обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Дістала поранення 1 людина", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що ракетного удару також зазнав Чугуїв (пошкоджено приватний будинок, постраждав мирний житель). Крім того, внаслідок авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові загинули 12 осіб, ще 43 людини постраждали. Виникла пожежа на пл. 13,5 тис.кв.м. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торговий центр, автобус і автомобіль.

Унаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова постраждали 25 осіб. Пошкоджено 12 будівель, зокрема 7 багатоповерхівок, медустанову, магазин і будівлю науково-дослідного інституту;

Унаслідок обстрілу Куп'янська-Вузлового з артилерії було пошкоджено цивільний автомобіль і автомобіль швидкої. Постраждали 5 осіб, зокрема фельдшер.