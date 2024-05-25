Пожежу в природній екосистемі у Вишгородському районі Київської області локалізовано

Пожежу в лісі біля с. Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області локалізовано, ситуація контрольована, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Вишгородському районі Київської області локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває її ліквідація. ... ситуація контролюється. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками", - зазначено в повідомленні ДСНС у суботу ввечері.

Повідомляється, що поширення вогню на лінії електропередач не допущено. На місці працюють підрозділи ДСНС і працівники лісгоспу.