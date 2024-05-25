Події

20:25 25.05.2024

Пожежу в природній екосистемі у Вишгородському районі Київської області локалізовано

1 хв читати
Пожежу в природній екосистемі у Вишгородському районі Київської області локалізовано

Пожежу в лісі біля с. Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області локалізовано, ситуація контрольована, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Вишгородському районі Київської області локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває її ліквідація. ... ситуація контролюється. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками", - зазначено в повідомленні ДСНС у суботу ввечері.

Повідомляється, що поширення вогню на лінії електропередач не допущено. На місці працюють підрозділи ДСНС і працівники лісгоспу.

 

 

 

Теги: #вишгородський_район #ліс #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 22.05.2024
У Дніпропетровській області атаковано інфраструктурний об'єкт, сталося займання - ОВА

У Дніпропетровській області атаковано інфраструктурний об'єкт, сталося займання - ОВА

08:10 22.05.2024
У результаті пожежі в с. Дитятки загинула родина

У результаті пожежі в с. Дитятки загинула родина

19:15 21.05.2024
У Києві ліквідують пожежу на СТО

У Києві ліквідують пожежу на СТО

20:05 17.05.2024
Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

18:17 14.05.2024
У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

17:59 13.05.2024
На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

07:46 10.05.2024
Окупанти вдарили по житловій забудові в Харкові, почалася пожежа

Окупанти вдарили по житловій забудові в Харкові, почалася пожежа

13:08 08.05.2024
В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

18:25 06.05.2024
Пожежа на "Хімрезерві" не призвела до погіршення якості повітря - голова Кіровоградської ОВА

Пожежа на "Хімрезерві" не призвела до погіршення якості повітря - голова Кіровоградської ОВА

15:34 06.05.2024
На місці пожежі в Кропивницькому виявлено тіло одного загиблого - голова ОВА

На місці пожежі в Кропивницькому виявлено тіло одного загиблого - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до восьми людей - Терехов

У Станіславі в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка

Унаслідок ворожих обстрілів у сел. Комишани в суботу поранено трьох жінок

Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА