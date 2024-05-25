Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

На харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється; Сили оборони повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке і вибивають його з позицій, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"На напрямку Стрілеча-Глибоке наступ противника було зупинено повністю, і зараз триває системна робота з вибивання противника із зайнятих ним позицій", - сказав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що українські війська обладнують зайняті рубежі і посилюють оборону в прикордонних районах Харківської області.

"Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці. На тому напрямку від початку доби противник 8 разів атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії було відбито в районі Липців без успіху для противника", - розповів речник.

Волошин зазначив, що наземні штурми загарбники поєднують із авіаційними ударами, щоб домогтися успіху. Так, наразі тривають бої біля Вовчанська, де окупанти використали 6 КАБ, і Липців - там ворог застосував 4 КАБ.

"Окупанти б'ють КАБами та ракетами по Харкову, Дергачам, Куп'янську-Вузловому, Вовчанську, який ворог продовжує рівняти з землею. Страждають цивільні люди та підприємства", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Речник також зазначив, що ворог не полишає спроб захоплення Вовчанська, оскільки це ймовірно одна з тактичних цілей наступальних операцій ворога на півночі області. За його словами, тактика ворога не змінюється, окупанти заходять малими піхотними групами до 10 осіб, використовуючи автомобілі, багі або гольфкари. Крім того, вони мародерять у будинках місцевих жителів, вивозячи цінні речі.

"Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи щодо посилення наших оборонних позицій", - додав Волошин.