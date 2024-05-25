Події

14:11 25.05.2024

Втрати РФ під час наступу на північ Харківської області становили 8 до 1 проти українських - Зеленський

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Втрати РФ під час наступу на північ Харківської області становили 8 до 1 проти українських - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати російської армії під час спроби прориву північного кордону Харківської області, що розпочалася близько двох тижнів тому і завершилася, становили вісім російських військових на одного українського.

"Їхній (російський - ІФ-У) прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше ніж два тижні тому, (завершився - ІФ-У) військовими жертвами 1 до 8. Один українець на вісім росіян", - розповів Зеленський в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ, опублікованому в суботу.

Водночас, як він наголосив, "Путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя, йому начхати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових".

"Десь там дається ця статистика. Йому цікаві (ці втрати своїх військових - ІФ-У) чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв - я постійно отримую аналітику про втрати російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно наплювати", - сказав президент.

"Путін у цей час у лазні сидить, чи де він там - у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття", - зазначив Зеленський.

Теги: #втрати_ворога

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