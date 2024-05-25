Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули три людини, двоє поранених - ОВА

Фото: Донецька ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина в Зеленому Іллінівської громади, двоє - у Сіверську, також поранень зазнали по одній особі в Красногорівці й Торецьку, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Крім цього, окупанти обстріляли околиці Очеретинської та Костянтинівської громад.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено господарську споруду в Рубцях Лиманської громади, 11 об'єктів - у Зеленому Полі Іллінівської громади, 4 будинки - у Сіверську, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт - у Торецьку, 11 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову споруду - у Часовоярській громаді.

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 438 осіб, зокрема 49 дітей.